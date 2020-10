Nättinen cala il poker: i biancoblù tornano al successo in campionato

AMBRÌ - Reduce dal successo in Coppa Svizzera nella tana del Rappi, l'Ambrì ha ritrovato il sorriso anche in campionato interrompendo una serie di quattro sconfitte filate (tre oltre il 60'). In pista alla Valascia contro i Lions dell'ex Noreau, i biancoblù - letali in powerplay e con un Nättinen travolgente - hanno fatto la differenza nel secondo periodo e si sono infine imposti con merito 5-2.

Sul ghiaccio senza l'infortunato D'Agostini ma con il rientrante Novotny, nel primo tempo l'Ambrì ha imbastito qualche trama interessante, ma non ha saputo fare breccia nella retroguardia zurighese. Se il primo periodo non ha regalato nel complesso particolari emozioni, nel secondo non c'è stata tregua con ben cinque reti e lo show di Julius Nättinen.

Colpiti da Roe al 24', a segno con uno splendido backhand, i padroni di casa hanno reagito alla grande nel giro di pochi minuti. Con Wick sulla panchina dei penalizzati è stato proprio Nättinen - già Top Scorer biancoblù - ad infilare l'1-1 al 28' con una conclusione chirurgica su assist di Zwerger. Soli 25 secondi dopo la Valascia ha potuto nuovamente esultare, con Fora a bersaglio con un'altra pregevole conclusione dalla distanza (2-1 al 28'). Con i Lions storditi e Schäppi sulla panchina dei cattivi è arrivato anche il 3-1, firmato ancora da Nättinen in powerplay (3-1 al 31'). Salito a quota 6 gol in 5 match di campionato, il 23enne finnico ha saputo ritoccare ulteriormente le sue statistiche già nel secondo periodo, infilando anche il 4-1 con un tiro al volo (37').

Tornati in pista nel terzo tempo con Flüeler tra i pali - fuori Waeber -, gli ospiti hanno cercato di ricucire lo strappo, ma non sono andati oltre al gol di Simic, che al 48' ha superato Conz per il 4-2. Nel finale, con Flüeler richiamato per fare spazio ad un sesto uomo di movimento, ancora Nättinen ha castigato i Lions trovando addirittura la sua quarta(!) rete di serata. L’attaccante finlandese - premiato come migliore in pista - ha segnato sin qui 8 gol in 5 partite di campionato.

In classifica l'Ambrì - che stasera ha centrato il primo successo casalingo di questo campionato - si porta a quota 9 punti in 9 incontri.

AMBRÌ - ZURIGO 5-2 (0-0; 4-1; 1-1)

Reti: 23’27” Roe (Andrighetto) 0-1; 27’33” Nättinen (Zwerger, Hächler) 1-1; 27’58” Fora (Grassi) 2-1; 31’22” Nättinen (Zwerger, Müller) 3-1; 36’14” Nättinen (Flynn, Zwerger) 4-1; 47’57” Simic (P. baltisberger) 4-2; 57’37” Nättinen (Zwerger, Flynn) 5-2.

AMBRÌ. Conz; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Dotti; Horansky, Novotny, Flynn, Zwerger, Müller, Nättinen; Kneubuehler, Dal Pian, Rohrbach; Grassi, Kostner, Trisconi; Dufey.

Penalità: Ambrì 4x2’; Zurigo 3x2’.

Note: Valascia 1’303 spettatori. Arbitri: Wiegand, Nikolic: Kehrli, Duarte.

