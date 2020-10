Grassi decisivo all'overtime

RAPPERSWIL - L'Ambrì ha saputo vendicare la netta sconfitta subita lo scorso 9 ottobre alla Valascia dal Rapperswil (5-1), sgambettando i sangallesi negli ottavi di Coppa Svizzera. La formazione sopracenerina, reduce dal ko di Losanna, si è imposta 3-2 all'overtime.

Pronti via e la gara è iniziata con una doccia gelata per il team di Luca Cereda, colpito dopo appena nove secondi dal punto di Rowe. Nonostante ciò i biancoblù non hanno smarrito la bussola e - con il solito Nättinen, al suo quinto centro in altrettante gare - hanno impattato la sfida al 14'. Potente e preciso lo slap del finlandese.

In un periodo centrale privo di grandi occasioni, è stato Dal Pian a ergersi a protagonista: il ticinese è andato infatti a colpire con uno spunto personale a metà partita, addirittura con i suoi in inferiorità numerica.

Nel terzo periodo i padroni di casa sono riusciti a impattare la sfida a poco più di tre minuti dal 60', grazie a Lehmann (sul fronte leventinese era espulso D'Agostini).

Nell'overtime - in situazione di penalità differita - Daniele Grassi ha infine realizzato il punto della vittoria, andando a deviare in porta un assist al bacio di Zwerger. Per il ticinese si è trattato del suo primo gol ufficiale dal ritorno in Leventina.

Tra le altre gare in programma da segnalare l'uscita di scena della capolista di National League, lo Zugo, battuta all'overtime 2-1 dal Langenthal. Decisivo Kämpf al 64'16''. Nelle altre gare di giornata Berna-Davos 2-0, Losanna-Bienne 5-2, Kloten-Ajoie 1-3 e Servette-Langnau 4-2

RAPPERSWIL-AMBRÌ 2-3 d.s. (1-1, 0-1, 1-0, 0-1)

Reti: 00'09'' Rowe (Egli) 0-1; 13'32'' Nättinen (Zwerger, 5c4); 29'21'' Dal Pian (Müller, Pezzullo, 4c5!) 1-2; 56'55'' Lehmann (Clark, 5c4) 2-2; 62'29'' Grassi (Zwerger) 2-3.

Ambrì: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Z. Dotti; Horansky, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, Nättinen; Kneubuehler, Dal Pian, Rohrbach; Grassi, Kostner, Trisconi; Schwab.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)