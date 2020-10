Il campionissimo sarà gialloblù fino a inizio NHL

DAVOS - Il nuovo rinforzo del Davos è, rullo di tamburi... Joe Thornton. Da tempo in pista con i gialloblù per tenersi in forma, il campionissimo canadese ha accettato di giocare in National League fino all’inizio della prossima stagione NHL.

"Jumbo" ha rivelato che non prenderà il numero ora di “proprietà” di Marc Aeschlimann ma, «Come ai vecchi tempi», virerà sul 97.

Il 41enne non “peserà” come straniero nel gruppo guidato da Christian Wohlwend: sposato con una ragazza grigionese è infatti possesso del passaporto svizzero. In carriera, in Nord America, Thornton ha collezionato 1’642 punti in 1’815 match.

Keystone, archivio