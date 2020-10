Zurigo annichilito: bianconeri, esordio col botto

LUGANO - Dopo sette lunghi mesi di attesa forzata il campionato svizzero è tornato in scena, mettendo in atto un grande classico: nel suo debutto stagionale il Lugano ha infatti sconfitto per 4-0 i rivali dello Zurigo. Seppur in numero inevitabilmente ridotto, i tifosi bianconeri accorsi alla Cornèr Arena non hanno fatto mancare il loro sostegno ai propri beniamini e hanno potuto assistere a un incontro di buon livello, giocato a un buon ritmo e con una certa dose di agonismo su ambo i fronti.

Al cospetto della compagine zurighese, indicata dai più come la grande favorita negli usuali pronostici di pre-campionato, il Lugano ha iniziato la partita col piglio giusto, legittimando la supremazia territoriale nel primo terzo con due segnature. Dapprima il redivivo Bürgler ha aperto le marcature in powerplay, poi è stato il neoarrivato Carr a bucare Flüeler con un pregevole backhand per il raddoppio bianconero.

La seconda frazione di gioco si è rivelata più equilibrata, con alcune buone occasioni da una parte e dall’altra, ma sono stati ancora i “Lions” a capitolare. Ci ha infatti pensato Luca Fazzini a sfruttare con un preciso polsino una situazione di due contro uno, portando così la sua squadra in vantaggio di tre reti alla seconda sirena.

Nel terzo periodo Carr, con un tocco nello slot, ha realizzato la sua personale doppietta, confermando già all’esordio lo spiccato fiuto del gol già mostrato in AHL. A completare la buona serata dei padroni di casa c’è stata poi la solida prestazione di Schlegel, capace di resistere a ogni conclusione avversaria e garantendosi in questo modo un meritatissimo shutout.

Benché sia assolutamente insensato e frettoloso trarre considerazioni dopo una sola partita, resta il fatto, evidente, che Serge Pelletier abbia a sua disposizione una rosa di assoluto valore, che può senz’altro essere una delle grandi protagoniste del campionato. Il potenziale messo in mostra nelle amichevoli e in questo esordio lasciano ben sperare i tifosi bianconeri in vista di domani, venerdì, quando alla Valascia andrà già in atto il primo derby stagionale.

LUGANO-ZURIGO 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)

Reti: 8’30” Bürgler (Heed, 5c4) 1-0; 17’28” Carr (Bertaggia, Kurashev) 2-0; 27’01” Fazzini (Boedker) 3-0; 50’41” Carr (Kurashev, Bertaggia) 4-0.

LUGANO: Schlegel; Riva, Heed; Wellinger, Loeffel; Nodari, Chiesa; Wolf. Fazzini, Arcobello, Boedker; Bertaggia, Kurashev, Carr; Suri, Herburger, Bürgler; Lammer, Morini, Walker; Traber.

Penalità: 2x2’ Lugano; 1x2’ Zurigo.

Note: Cornèr Arena, 3426 spettatori. Arbitri: Stricker, Stolc; Wolf, Betschart.

Ti-press (Samuel Golay)