I bianconeri attendono le decisioni della politica

LUGANO - “Aggiustamenti” e nuove regole per la campagna abbonamenti. Questo per tentare di farsi trovare preparati in vista delle decisioni che Confederazione e Cantoni prenderanno per contrastare la diffusione del coronavirus. Il Lugano si è mosso per tempo per garantire ai suoi abbonati, vecchi e nuovi, garanzie e il miglior servizio possibile. La data da tenere a mente è quella del 2 settembre, quando la campagna abbonamenti sarà temporaneamente sospesa in attesa delle decisioni della politica.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

"Il Consiglio Federale ha deciso lo scorso 12 agosto che, a partire dal 1. ottobre, gli eventi sportivi potranno essere aperti ad un numero di spettatori superiore alla soglia di 1'000 persone.

Entro il 2 settembre 2020 la Confederazione e i Cantoni dovranno in questo senso elaborare le linee guida per i concetti di protezione della salute che saranno applicati nelle diverse piste di ghiaccio. In questo contesto d’incertezza e in attesa che sia così definito il numero di spettatori che potranno entrare alla Cornèr Arena per le partite del campionato di National League che inizierà il 1. ottobre, l’HCL comunica quanto segue:

-la campagna di rinnovo degli abbonamenti 2020/21 per i detentori di una tessera nella stagione 2019/20 è ufficialmente chiusa,

-i posti di tribuna non pagati sono stati liberati a beneficio di nuovi potenziali abbonati,

-fino a mercoledì 2 settembre è data ad ogni nuovo potenziale abbonato la possibilità di sottoscrivere una tessera per la stagione 2020/21,

-entro la stessa data di mercoledì 2 settembre coloro che hanno rinnovato la tessera per la stagione 2020/21 hanno la possibilità di cambiare il loro posto in pista.

Con lo scopo di offrire il miglior servizio possibile in caso di restrizioni COVID-19 a tutti coloro che in questi mesi hanno rinnovato la loro fedeltà e mostrato la loro forte passione verso i colori bianconeri, trascorsa la data del 2 settembre, la campagna abbonamenti nel suo insieme sarà temporaneamente sospesa in attesa delle decisioni delle autorità politiche. Per informazioni il Segretariato HCL in Via Maraini 15 A a Pregassona (091/935.19.20, ticketing@hclugano.ch) è aperto nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00."