Rockets vs Ambrì & Lugano: ultimi biglietti disponibili

Nella giornata odierna - giovedì 6 agosto - i vertici dei Ticino Rockets hanno emesso un comunicato riguardante i biglietti delle amichevoli riguardanti la squadra.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets informa che vi sono ancora biglietti disponibili per le partite amichevoli contro HCAP e HCL. In particolare, sono disponibili gli ultimi 150 biglietti per la partita di sabato 8 agosto contro l’HCAP e circa 300 per la partita di domenica 9 agosto contro l’HCL.

I biglietti per entrambe le partite, acquistabili su biglietteria.ch, sono in vendita a CHF 20 per gli adulti, CHF 15 per i ragazzi (11-16 anni) e AVS e CHF 10 per i bambini dai 6 ai 10 anni. La società ricorda che al momento dell’acquisto sarà necessario indicare i dati personali di ogni persona che assisterà alla partita (nome, cognome e numero di telefono) e all’ingresso in pista verrà richiesta la presentazione del proprio documento d’identità. Gli eventuali biglietti invenduti potranno essere acquistati sul posto fino ad esaurimento del contingente. Per ulteriori informazioni si prega di inviare un’e-mail a info@tirockets.ch oppure telefonando allo 091/862 21 21".