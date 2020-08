Tegola Zugo: Albrecht ai box tre mesi

L'attaccante dello Zugo Yannick-Lennart Albrecht - infortunatosi ai legamenti di una caviglia durante un allenamento fuori dal ghiaccio - dovrà stare ai box per un periodo di circa tre mesi.

Nello stesso tempo i Tori possono tirare un sospiro di sollievo per Jan Kovar, tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante ceco si è infatti ristabilito dall'intervento chirurgico alla caviglia cui si era sottoposto in estate. Dal canto suo Lino Martschini è invece ancora ai box dopo l'operazione agli adduttori, ma il suo recupero sta procedendo come previsto.