Auston Matthews positivo al coronavirus

TORONTO - La star NHL Auston Matthews sarebbe risultata positiva al tampone del Covid-19.

Secondo quanto riportato dal Toronto Sun il giocatore si trova in quarantena nella sua abitazione in Arizona. La franchigia spera di poterlo recuperare per il 10 luglio, giorno in cui i Toronto Maple Leafs si ritroveranno.

Nel campionato 2019-20 l'ex Zurigo ha sin qui totalizzato 80 punti in 70 gare.

Keystone (archivio)