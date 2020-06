Il Berna ha scelto il nuovo coach

BERNA - Il Berna ha scelto il suo coach. Archiviata la lunga avventura con Kari Jalonen e la breve parentesi con Hans Kossmann, per il futuro gli Orsi hanno scelto di affidarsi a Don Nachbaur.

Il 61enne con passaporto canadese e austriaco arriva alla PostFinance Arena dopo aver lavorato, negli ultimi 25 anni, come head coach in WHL, AHL e in Slovacchia allo Zvolen (nell’ultima stagione). Nachbaur, che ha firmato un contratto biennale, vanta anche una stagione e mezzo da “vice” in NHL: tra il 2017 e il 2019 era ai Los Angeles Kings.