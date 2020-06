I finlandesi presenti alla prossima Coppa Spengler

DAVOS - Il KooKoo Kouvola parteciperà alla prossima Coppa Spengler.

Nella speranza che la pandemia si affievolisca (e che quindi le limitazioni riguardo agli assembramenti cadano) a Davos stanno lavorando alacremente per disegnare il prossimo torneo. Un torneo che, appunto, oltre ad Ambrì, Davos, Team Canada e Sparta Praga, nella sua 94esima edizione accoglierà anche i finlandesi di Jussi Ahokas, recentemente premiato come “coach of the year” agli European Hockey Award.

Aus Kouvola im Süden Finnlands wird @KouvolanKooKoo

in der Altjahreswoche an den 94. Spengler Cup nach Davos reisen: https://t.co/Xiks7zIsaq#SpenglerCup pic.twitter.com/JhTiUQYlR2 — spenglercup (@spenglercup) June 12, 2020

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)