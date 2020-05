Rockets & Losanna: continua la collaborazione

I Ticino Rockets - formazione ticinese di Swiss League - hanno comunicato alcune importanti novità in vista del prossimo campionato.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets ha il piacere di comunicare alcune importanti novità in vista della stagione 2020/21. Come già anticipato, il Comune di Biasca conferma il sostegno ai Ticino Rockets, e continuerà ad ospitare il club alla Raiffeisen BiascArena; al Municipio vengono espressi i più vivi ringraziamenti per la consolidata collaborazione ed il supporto logistico. Per quanto riguarda la parte sportiva, la collaborazione con il Lausanne HC proseguirà anche nella stagione 2020/21. Il club vodese metterà infatti a disposizione due giocatori e s’impegnerà inoltre a contribuire finanziariamente alla realtà Rockets. I Ticino Rockets stanno per altro completando discussioni anche con altri club di National League per delle possibili collaborazioni.

La commissione tecnica sta ora lavorando per selezionare lo staff tecnico che guiderà i Ticino Rockets nel prossimo campionato di Swiss League e finalizzare la valutazione e gli accordi con i giocatori che rappresenteranno lo zoccolo duro della squadra rivierasca. Questi saranno poi affiancati, oltre che dai giocatori in provenienza da Losanna, da un contingente di giocatori messi a disposizione da HCAP, HCL, HCD e GDT. Il Consiglio di Amministrazione tiene a ringraziare i propri azionisti, così come i Club partner, per gli sforzi profusi in queste settimane e per il supporto sportivo ed organizzativo, a conferma dell’importanza della realtà Ticino Rockets per l’intero movimento hockeistico.

Importanti novità si segnalano anche in ambito gestionale, con la nomina da parte dell’assemblea generale degli azionisti del Sig. Athos Tami quale nuovo membro di Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione dei Ticino Rockets ritiene che il Signor Tami, grazie alla sua esperienza professionale a capo di un'azienda ticinese riconosciuta e alla sua competenza nella gestione di società sportive, sia la persona adeguata a svolgere il ruolo previsto. Inoltre, Athos Tami risiede a Malvaglia, assicurando così un forte radicamento nel territorio dell’HC Biasca Ticino Rockets.

Nel contempo, si comunica che il Sig. Massimo Frigerio, già membro del CdA, è stato nominato quale nuovo vice-presidente dei Ticino Rockets. Con questi avvicendamenti, il Consiglio di Amministrazione coglie l’occasione per ringraziare nuovamente i membri dimissionari per l’impegno ed il lavoro svolto negli scorsi anni. Infine, il Consiglio di Amministrazione tiene già sin d’ora a ringraziare pubblicamente gli sponsor che, in gran parte, in queste settimane, hanno voluto rinnovare la loro collaborazione ed il sostegno finanziario ai Ticino Rockets.

Un ringraziamento ed un benvenuto anche ai nuovi sponsor che, soprattutto in un momento particolarmente difficile e pieno di incertezze legate alla situazione di emergenza Covid-19, hanno accettato di avvicinarsi alla Società. In particolare, abbiamo il piacere di comunicare l’incremento della collaborazione con il GARAGE TRE VALLI di Biasca che, con la nuova stagione, è divenuto “Official Car Partner” dei Ticino Rockets.

Si tratta di segnali concreti ed estremamente importanti per il consolidamento futuro della realtà Ticino Rockets e che fungono da ulteriore stimolo a progredire in questa esperienza sportiva e societaria, su basi solide sia a livello sportivo che finanziario.