Coronavirus: che ne sarà di playoff e playout?

ITTIGEN - Cosa ne sarà del campionato 2019-20? L'arrivo del coronavirus in Svizzera rischia di scompaginare i playoff che – da programma – dovrebbero iniziare sabato 7 marzo. Ma sarà davvero così?

In questo senso domani a Ittigen si terrà un'Assemblea straordinaria della Lega, nella quale i club dovranno fare una scelta in merito al post season. Una delle possibilità sul tavolo è addirittura la cancellazione di playoff e playout. Vista la decisione del Consiglio Federale di vietare fino al 15 marzo tutti i principali eventi pubblici con oltre un migliaio di partecipanti, un'altra strada da seguire potrebbe essere quella di far scattare i playoff martedì 17 marzo. E se poi il divieto venisse posticipato a oltranza? Un'altra opportunità è quella di far iniziare regolarmente i giochi per titolo e salvezza nella data stabilita, rinunciando a malincuore al pubblico. Seppur remota l'altra ipotesi è quella di attendere il 17 marzo e di far disputare le serie al meglio delle cinque partite e non sette. Ma saranno d'accordo i vari club di cambiare le regole in corsa?

Non solo hockey, nella giornata di domani anche i rappresentanti del calcio svizzero si riuniranno per decidere come far proseguire i campionati di Super e Challenge League.

Non ci resta che attendere...

Ti-press (Pablo Gianinazzi)