Rockets a bocca asciutta: Winterthur sempre a +4

ZUGO - Netta sconfitta per i Ticino Rockets, caduti 6-3 sul ghiaccio dell'EVZ Academy nel terzo impegno del girone di piazzamento. Pessima l'entrata in materia dei razzi, sotto 4-0 alla prima pausa in virtù delle reti di Bougro (3'), Döpfner (10'), Stoffel (13') ed Eugster (17'). Nel secondo tempo sono poi arrivati il 4-1 di Roberts (26') e il 5-1 firmato da Capaul (27') per i giovani Tori.

Nel terzo tempo le reti di Roberts (5-2 al 49'), Capaul (6-2 al 59') e Marc Camichel (6-3 al 60') hanno definito lo score.

In classifica i rivieraschi restano fermi a quota 30 punti, ovvero a -4 dal Winterthur (battuto questa sera dal Sierre per 5-1). Per evitare lo spareggio, quando mancano ancora 3 impegni, i Rockets devono superare in classifica gli zurighesi.