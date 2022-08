Sabbatini: «Tutto resta aperto, oggi una partita strana»

È poi toccato al Mister Mattia Croci-Torti dare la sua lettura al confronto: «Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, dal primo minuto eravamo pronti, ma la loro fisicità dietro ci ha messo in difficoltà. Hanno vinto quasi tutti i duelli negli ultimi 20 metri, non siamo riusciti a renderci pericolosi. Ecco perché nel secondo tempo ho tolto Celar, ho messo Bottani al centro, sperando di trovare delle soluzioni per le vie esterne. In mezzo non c’era spazio. Alla fine abbiamo tirato solo una volta nello specchio della porta, troppo poco».