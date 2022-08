Lugano opaco, il Beer Sheva si impone a Cornaredo

Bianconeri in difficoltà: nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League gli israeliani hanno vinto 2-0Successo dello Zurigo in Europa League, vittorioso 2-0 in trasferta contro i nordirlandesi del Linfield. Playoff a un passo per i tigurini.