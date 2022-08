ACB a Vaduz con gli uomini contati

Il weekend pallonaro sarà riempito anche da una Challenge League nella quale il Bellinzona rischierà grosso. Perché andrà a far visita a un Vaduz che vale più della sua modesta classifica e perché non potrà contare sull’infortunato Cortelezzi - operato ieri per un frattura al quinto metatarso del piede sinistro - e sullo squalificato Centinaro. Sesa non è nei guai, ma di sicuro non dormirà sonni tranquilli.