A Lugano per l’affondo: il Milan tratta col Bruges per De Ketelaere

I rossoneri, forti della volontà del giocatore, sono partiti da una cifra molto più bassa (poco sopra i 20, per arrivare poi a 28), ricevendo però il secco no della dirigenza belga. Se la scorsa settimana Maldini e Massara erano già volati in Belgio per rilanciare e intensificare la trattativa, ora la stessa sta vivendo un nuovo e forse decisivo capitolo a Lugano. Per cercare di chiudere l'operazione le parti si stanno infatti incontrando in riva al Ceresio.