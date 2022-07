«Balotelli al Sion? Sarebbe un colpaccio per l'intero calcio svizzero»

SION - Balotelli-Sion non è fantamercato. Il sempre focoso e ambizioso presidente dei vallesani Christian Constantin sta facendo di tutto per convincere uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi anni a trasferirsi al Tourbillon. L'operazione è sicuramente suggestiva. Certo, un'eventuale buona riuscita della trattativa porterebbe nel nostro campionato un elemento che in carriera ha fatto parlare di sé più per i comportamenti discutibili al di fuori del rettangolo verde, le cosiddette "Balotellate", che per le sue imprese balistiche. Ma le qualità del calciatore, reduce da una stagione positiva in Turchia con l'Adana Demirspor, non sono mai state in discussione...