Mattia Bottani è carico: «Ottimo mercato, ma ci vorrà del tempo»

La società bianconera si è mossa molto sul mercato... «Della vecchia guardia siamo rimasti in pochi, ovvero Sabbatini, Daprelà, Ziegler e il sottoscritto e per assimilare i cambiamenti ci vuole tempo. Tutti i meccanismi che avevamo non ci saranno subito, dovremo avere un po' di pazienza. A livello di acquisti penso che la società si sia mossa in maniera ottimale sul mercato. Sono tutti giocatori che conoscono già il campionato svizzero. In più penso a un giocatore come Haile-Selassie che quest’anno ha avuto poco spazio. Ha un grandissimo potenziale, può fare un passo in più e darci una grande mano. La maglia della nazionale? Ho esaudito un sogno che avevo da bambino, mentre guardavo le partite alla televisione con i miei fratelli. Una cosa speciale, ti dà sicurezza e tanta fiducia in te stesso».