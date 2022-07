Chelsea in pole per Ronaldo? Tuchel non fa salti di gioia

Erik ten Hag, che su Ronaldo contava pur senza considerarlo centrale nei nuovi Red Devils, si è detto infastidito per non essere stato avvisato della richiesta di cessione. Thomas Tuchel, mister di quel Chelsea in corsa per assicurarsi i servigi del lusitano, si è invece mostrato incerto. Secondo i media britannici, per i suoi Blues il tecnico tedesco vorrebbe impostare un gioco flessibile ispirato a quello del Liverpool di Klopp. Una manovra nella quale i tre lì davanti possano muoversi con fluidità andando a occupare, a seconda dello sviluppo dell’azione, zone diverse di campo. E con CR7 in rosa, totem inarrestabile ma anche ingombrante, questo non sarebbe possibile.