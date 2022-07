Ronaldo assente al raduno dello United

Quanto? La prossima settimana la squadra partirà per un tour nel quale, tra Thailandia e Australia, sarà impegnata in quattro amichevoli (Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace e Aston Villa); se Ronaldo non sarà in campo allora, quella del divorzio diverrà quasi una certezza. In tutto ciò il lusitano ha dato mandato al suo agente, il potentissimo Mendes, di trovargli una nuova, prestigiosa, squadra. Le pretendenti sono poche, i soldi in ballo tanti: non sarà semplice mettere al loro posto tutte le tessere del puzzle.