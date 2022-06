Paolo Righetti si racconta: «La mia compagna mi ha salvato la vita, mi reputo una persona fortunata»

Come e quanto ti ha cambiato l’accaduto?

«Ho cercato sin da subito di capire quali sono le cose importanti per le quali vale la pena arrabbiarsi. Mi ha cambiato parecchio, inutile negarlo. Forse è brutto da dire ma mi ha dato qualcosa in più e oggi mi sento una persona migliore. L'affetto che ho ricevuto dalle persone sparse per tutto il Cantone è stato incredibile, non me l'aspettavo: un po' per il calcio, un po' per la politica e un po' per il mio lavoro negli uffici cantonali mi hanno scritto un numero impressionante di persone. Quando ci penso mi emoziono... Inoltre dopo la brutta esperienza vissuta sono molto più attaccato alla mia famiglia, ai miei genitori e a mia sorella con i suoi familiari. A volte si dà tutto per scontato, ma è soltanto quando vivi un'esperienza del genere che ti rendi davvero conto del valore della vita. Mi reputo una persona fortunata, il messaggio che vorrei dare è di vivere ogni istante intensamente e con più leggerezza poiché la vita è una sola».