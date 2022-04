Vittorie interne per Basilea e GC

BASILEA - Lo Zurigo, ormai a un passo dal titolo, dovrà ancora pazientare almeno fino al prossimo weekend. A ritardare la festa dei tigurini ci ha pensato il Basilea, che in casa non ha lasciato scampo al Lucerna (3-0), portandosi a -13 dagli zurighesi. Da giocare restano ancora 5 giornate.

La sfida andata in scena oggi al St.Jakob si è subito messa in discesa per i renani, a segno al 3' con Stocker. Fallita l'occasionissima per pareggiare i conti (rigore sbagliato da Campo al 18'), nella ripresa il Lucerna ha incassato altri due gol. Prima Stocker ha messo la firma sulla personale doppietta (73'), poi Chalov ha infilato il definitivo 3-0 (88').

Nell'altra gara delle 16.30 ha intascato 3 punti d'oro il GC di Contini, che in casa ha superato 3-1 il Losanna, ultimo in classifica. Avanti al 5' con Kukuruzovic, i vodesi sono stati sconfitti in rimonta. Pareggiati i conti con Kawabe al 37' (dopo un rigore fallito da Bonatini), il GC è passato in vantaggio al 72' (autorete di Zohouri) e ha chiuso i conti al 91' con Bolla. In classifica il Losanna resta a quota 20, -7 dal Lucerna (penultimo).

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)