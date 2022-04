È divorzio tra Jean-Michel Aeby e il Bellinzona

BELLINZONA - Jean-Michel Aeby non terminerà la stagione con un nuovo trionfo in Promotion League. Anzi, Jean-Michel Aeby non terminerà proprio la stagione di Promotion League. Il 55enne tecnico ginevrino ha infatti deciso di chiudere anzitempo la sua avventura a Bellinzona: ha presentato le dimissioni che - secondo nostre informazioni - sono state accettate dalla società.

Alla base di un divorzio che aspetta di essere sancito da un comunicato ufficiale, c’è una differenza di opinioni, una distanza, che neppure i risultati hanno saputo “mitigare”. Risultati buoni (come l’ultimo successo sul campo del Bavois), che sono però stati in parte macchiati dall’1-2 che i granata hanno patito, la scorsa settimana, nello scontro diretto con il Breitenrain, volato a +5 in classifica.

A due partite di regular season più altre cinque di girone di “playoff” dal traguardo finale, l’ACB può ancora programmare il sorpasso; deve però farlo con un timoniere di emergenza. Al momento un sostituto di Aeby, che martedì saluterà i giocatori, non è infatti ancora stato scelto.

Ti-press (Samuel Golay)