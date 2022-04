Solo pari in casa, Bayern fuori dalla coppa

MONACO DI BAVIERA - Sorpresona all’Allianz Arena: il Bayern Monaco, uno dei grandi favoriti per il successo in Champions League, è uscito nei quarti di finale per mano del Villarreal.

Sconfitti la scorsa settimana in Spagna (1-0), i bavaresi non sono riusciti a sfruttare il match casalingo per ribaltare la situazione: fermati sull’1-1 sono infatti stati costretti a versare lacrime amare. In totale controllo del gioco anche se raramente pericolosi, Neuer e soci hanno a lungo schiacciato la truppa di Emery nella sua metà campo. Per passare hanno tuttavia dovuto attendere il 52’, quando il solito Lewandowski ha sbloccato il punteggio.

Partita in discesa? Per nulla. Il Villarreal ha continuato con la sua guerriglia, con la sua difesa-attesa e ripartenza, e il Bayern si è incartato. Rulli non ha tremato mentre i padroni di casa si sono innervositi e… si sono distratti, concedendo un’occasione agli avversari. Gol di Chukwueze (all’88) e triplice fischio finale. Ed è cominciata la festa degli iberici.

keystone-sda.ch / STF (Matthias Schrader)