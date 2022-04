Higuain, fissata la data del ritiro?

Gonzalo Higuain, volato dalla Serie A alla MLS nel 2020, chiuderà la carriera a fine anno. A rivelarlo è il padre del bomber ex Real Madrid, che ha parlato ai microfoni di “Tnt Sports”.

«Gonzalo non tornerà in Argentina, mi ha detto che si ritirerà a fine anno», ha spiegato papà Jorge. Il Pipita, che ha comunque già dato il suo addio alla Nazionale Albiceleste, lo farà dopo i Mondiali in Qatar, quando da poco avrà compiuto 35 anni (10 dicembre) e il suo contratto con l'Inter Miami sarà scaduto.

«Mi piacerebbe che restasse nel mondo del calcio lavorando in un’altra veste, perché è un ragazzo molto preparato - ha aggiunto - Conosce tutti i giocatori e nella sua lunga carriera è stato allenato dai migliori tecnici. Ha grandi doti gestionali e potrebbe fare molto bene».

In Italia Higuain ha vissuto anni d’oro a Napoli, prima di passare alla Juventus e indossare per una breve parentesi anche la casacca del Milan. Sono 125 i gol siglati in 224 presenze complessive.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)