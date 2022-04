Real Madrid sul campo dei campioni in carica

LONDRA - Dopo il PSG – eliminato dalla sontuosa tripletta dell'intramontabile Benzema realizzata nel match di ritorno – ai quarti di Champions il Real Madrid di Carlo Ancelotti dovrà affrontare i campioni in carica del Chelsea. Per i Blancos un avversario che, se si guarda la storia, fa venire il mal di testa. Nei cinque precedenti, gli ultimi due andati in scena nella semifinale della scorsa edizione dove a Madrid finì 1-1 mentre il ritorno si chiuse sul 2-0 in favore dei Blues, mai la formazione iberica è riuscita a spuntarla.

Nell'altra sfida di serata spazio a Villarreal-Bayern Monaco. I favori del pronostico sono tutti per i tedeschi, ma attenzione comunque alla fame degli spagnoli, reduci sì da due sconfitte nella Liga (senza segnare il benché minimo gol), ma anche dallo scherzetto inferto alla Juve negli ottavi di finale...

keystone-sda.ch / STF (Kirsty Wigglesworth)