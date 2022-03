La Macedonia del Nord si gode l'impresa: «Vittoria incredibile, frutto di tanto impegno»

PALERMO - Dalla gloriosa notte di Wembley al clamoroso tonfo di Palermo: in 256 giorni è totalmente cambiato il mondo azzurro, con l’Italia esclusa dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. A firmare l’impresa che ha condannato gli uomini di Mancini è stata la Macedonia del Nord, che ha vissuto una serata magica.

«Siete dei veri eroi, avete mostrato cosa significa lottare con desiderio e perseveranza! - ha commentato Dimitar Kovacevski, Primo Ministro macedone che si è complimentato con la squadra e lo staff tecnico - È stata una vittoria incredibile frutto di tanto impegno e lavoro, ma soprattutto dell'amore per la maglia della nazionale. Complimenti a tutti! È stata una serata non la dimenticheremo mai. Grazie!».

Dopo la vittoria nelle strade di Skopje ci sono stati caroselli e momenti di grande festa, ma i giocatori - a partire dal capitano Stefan Ristovski - sono consapevoli che per arrivare in Qatar servirà un’altra enorme impresa contro CR7 & Co. «Sono felicissimo e ancora sotto shock per la vittoria di Palermo: mi aspetto un grande benvenuto al nostro ritorno in Patria - ha commentato il 30enne capitano - Ora però c’è il Portogallo e faremo di tutto per vincere: ce la faremo».

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)