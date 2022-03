Inter a Liverpool per l'impresa

LIVERPOOL - In Champions League è tempo di verdetti. Da questa sera - e fino alla prossima settimana - si disputeranno infatti le partite di ritorno degli ottavi di finale, match senza appello al termine dei quali per molti i sogni europei andranno in frantumi. Si comincerà con un Bayern Monaco-Red Bull Salisburgo insospettabilmente ancora in bilico (all’andata, in Austria, i bavaresi dominarono ma si salvarono sull’1-1 solo all’ultimo minuto) e con un Liverpool-Inter che pare già deciso.

La vigilia rossonerazzurra è stata riempita dalle dichiarazioni dei due mister i quali, dopo lo 0-2 dell’andata a San Siro, hanno cercato di stimolare in modo (ovviamente) opposto i propri giocatori. «Tutto è possibile», ha spinto Simone Inzaghi provando a far crescere la convinzione dei suoi. «Lo 0-2 è il risultato più ribaltato della storia e l’Inter ha grandi attaccanti», ha invece ammesso prudentemente Jürgen Klopp. La verità è che i Reds hanno già un piede e mezzo nei quarti di finale. L’Inter è “pazza” per antonomasia; per pensare di completare l’impresa all'Anfield la follia potrebbe in ogni caso non bastare.

Imago