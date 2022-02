Il Losanna si muove sul mercato

LOSANNA - Svincolato dalla scorsa estate, momento in cui è scaduto il suo contratto con il Bordeaux, Maxime Poundjé si è accordato con il Losanna.

Il 29enne franco-camerunese - che nella sua carriera ha militato in tutte le selezioni giovanili transalpine - è sceso in campo in Ligue 1 con i Girondini in 118 occasioni.

Il laterale sinistro sarà a disposizione di coach Alain Casanova già per il prossimo match di Super League contro il Basilea.

