Ilija Borenovic non è più l’allenatore del Losanna

LOSANNA - Penultimo della classifica e capace di vincere appena 2 delle 19 partite disputate in Super League (6 pareggi e 11 sconfitte), il Losanna ha deciso di chiudere la propria collaborazione con mister Ilija Borenovic.

Impegnato in una difficile rincorsa alla salvezza diretta (il San Gallo, ottavo, è lontano sette punti), il club biancoblù ha - ovviamente - ringraziato l’allenatore per l’impegno profuso, prendendosi tempo per decidere in merito alla nuova guida tecnica.

Après une discussion ce matin, la Direction du FC Lausanne-Sport et Ilija Borenovic ont pris la décision de se séparer d’un commun accord.https://t.co/Ph5pA2herU — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) February 2, 2022

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)