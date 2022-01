«Ha preso la variante peggiore, ho preferito lasciarlo a Parigi»

BUENOS AIRES - Niente Argentina per Messi. Il Ct della nazionale Albiceleste Lionel Scaloni ha parlato del motivo per cui il fuoriclasse del PSG non è stato selezionato per le due gare contro Cile e Colombia valide per le qualificazione ai Mondiali.

Naturalmente il fatto che l'Argentina sia già certa di un posto in Qatar ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale nella scelta di lasciarlo a Parigi per consentirgli di recuperare la condizione.

«È chiaro che tutto vorremmo che fosse qui - le parole del selezionatore - Ma ho parlato con lui e mi ha detto che il Covid l'ha colpito duramente. Ha preso la variante peggiore. L’importante adesso è che Messi si riprenda al meglio. È stato fermo per molto tempo e per questo motivo abbiamo deciso che per lui la cosa migliore fosse restare a Parigi per riprendere una buona condizione».

