Ecco chi è Philippe Regazzoni, nuovo presidente del Lugano

LUGANO - Il FC Lugano ha annunciato che sarà Philippe Regazzoni il nuovo presidente del club bianconero, colui che occuperà la poltrona lasciata libera da Angelo Renzetti.

Conosciamolo meglio nella scheda preparata dal FC Lugano:

"Come annunciato poco fa nel corso di un incontro con i media dal CEO e delegato del consiglio d’amministrazione, Martin Blaser, la società bianconera sta formalizzando in queste ore la nomina Philippe Regazzoni quale prossimo presidente del consiglio d’amministrazione della F.C. Lugano SA.

Regazzoni, nato il 22 giugno 1969, è attinente di Balerna ma non parla l’italiano. Ora risiede a Küsnacht (canton Zurigo). Nel corso della sua vita professionale si è specializzato nel settore riassicurativo e dopo un’esperienza di otto anni in Swiss Re ha assunto il ruolo di CEO nella sede di Londra. Di rientro in Svizzera ha poi assunto il ruolo di CEO di Amlin AG e, carica che ricopre tutt’oggi, di Toa Re Europe. È sposato e padre di due figli. La figlia Caterina è il suo ponte con il mondo del calcio, in quanto milita nell’FC Zurigo Frauen e nella nazionale svizzera U19, della quale è co-capitana.

La direzione dell’FC Lugano comunica che, una volta completate le pratiche amministrative, il neopresidente sarà presentato ai media sabato 26 febbraio 2022 e non rilascerà comunicazioni prima di tale occasione. Informazioni più precise seguiranno a tempo debito.

Il consiglio d’amministrazione è completato da Martin Blaser, che assumerà formalmente il ruolo di vicepresidente e delegato e da Georg Heitz".

Ti-press (Alessandro Crinari)