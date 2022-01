I soldi non sono tutto: Ronaldo e quei problemi quotidiani

MANCHESTER - Cristiano Ronaldo il divo, l’inarrivabile, l’intoccabile? Non per forza, non per tutti. Giorgio Chiellini, che per tre anni lo ha avuto come compagno di squadra, di spogliatoio, ha infatti raccontato un portoghese diverso, meno irraggiungibile di quel che molti pensano.

«Rapportarsi con lui non è certo difficile - ha raccontato il capitano della Juventus - anzi è più facile del previsto. D’altronde quando sei in gruppo, anche se sei una multinazionale vivente… fai parte di quel gruppo. Qualsiasi cosa dica o faccia fa notizia, è vero, è normale; Cristiano è in ogni caso un normalissimo essere umano che si dedica al suo lavoro. È un fuoriclasse che ha fatto la storia ma è prima di tutto un ragazzo normale. Anzi, ha una vita più difficile di quella di molti altri, di quella di molti calciatori. Sicuramente è ricco, è più ricco di tutti, ma anche volendo una passeggiata in centro non può farla».

keystone-sda.ch (PETER POWELL)