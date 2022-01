Vieri duro su Balotelli: «L'anno scorso non sembrava nemmeno un atleta»

COVERCIANO - In un modo o nell'altro, nel bene o nel male, Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé. Non fa eccezione la recente scelta di Roberto Mancini di convocarlo in Nazionale, per lo stage di Coverciano in vista del delicatissimo spareggio che gli azzurri dovranno disputare nel mese di marzo. Come mai il CT ha deciso di puntare su Supermario?

L'ex star del calcio italiano Christian Vieri non è d'accordo, come ha spiegato in queste ore attraverso i propri canali. «Non capisco la scelta fatta ma spero di ricredermi. Al momento credo che siano molti i calciatori più meritevoli di indossare la maglia azzurra. Ho seguito molto Mario nelle ultime stagioni e l’anno scorso non mi sembrava nemmeno un atleta: era sempre in sovrappeso e non giocava nemmeno in Serie B. Si allenava male e non si muoveva. Ha un bel tiro e adesso mi sembra dimagrito. Certo, però, segnare qualche gol potrebbe non bastare. Non ce l’ho con lui ma l’Italia bisogna meritarsela...».

Attualmente Balotelli gioca in Turchia per l'Adana Demirspor (quarta forza della Süper Lig) ed è compagno di squadra dell'ex nazionale elvetico Gökhan Inler. In 18 partite l'ex attaccante del Monza ha segnato 8 gol.

Imago