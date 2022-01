Roma padrona a Empoli

EMPOLI - Forse rallentato dalle fatiche di coppa, l’Empoli ha firmato una magra prestazione nella 23esima giornata di campionato, arrendendosi 2-4 - quasi senza combattere - contro una buona Roma.

Tranquillissimi a metà classifica, i toscani hanno disputato un primo tempo pessimo, nel quale hanno permesso alla truppa di José Mourinho di trovare addirittura quattro reti (Abraham, Mancini, Oliveira e Zaniolo). Solo nella ripresa, a risultato ormai compromesso e quando i giallorossi avevano tirato i remi in barca, gli uomini di mister Andreazzoli hanno messo in campo un po’ di voglia trovando anche la via del gol con Pinamonti e Bajrami. È cambiato il punteggio, non il senso della serata.

keystone-sda.ch (Claudio Giovannini)