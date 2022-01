Christian Eriksen vicino al ritorno in Premier League

LONDRA - Christian Eriksen, che nelle ultime settimane si è tenuto in forma allenandosi anche al Riva IV di Chiasso insieme al suo preparatore, ha una voglia matta di ritornare a giocare e prepara il suo grande ritorno.

Il fantasista danese, che ha rescisso il contratto con l'Inter dopo il malore accusato ad Euro2020 - in Italia non gli è consentito giocare con un defibrillatore interno -, potrebbe tornare in Inghilterra.

L'ex Tottenham, che sogna di riabbracciare anche la Nazionale e giocare i Mondiali in Qatar, sarebbe finito nel mirino del Brentford, 14esimo in Premier League a +10 sulla zona retrocessione. Stando al tabloid "The Athletic", Eriksen avrebbe ricevuto un'offerta valida fino al termine della stagione, più un opzione per il prossimo anno.

Freshfocus/archivio