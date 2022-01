Seconda vittoria di fila per i sardi

CAGLIARI - Il Cagliari sembra finalmente essersi svegliato dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

Opposti in serata al Bologna, i sardi si sono imposti per 2-1 centrando un successo (il secondo consecutivo) pesantissimo in ottica permanenza in Serie A. La squadra di Walter Mazzarri si è infatti portata a -1 dalla zona salvezza.

Le reti nell'ultimo spezzone di gara segnate da Pavoletti (71') e Pereiro (93') hanno capovolto il punto iniziale di Orsolini.

keystone-sda.ch (FABIO MURRU)