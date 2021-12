Il Basilea fa festa con Cabral e Kasami

BASILEA - Missione compiuta per il Basilea, che al St.Jakob ha piegato la resistenza del Qarabag conquistando l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.

Nello scontro diretto i renani hanno regolato 3-0 gli azeri, caduti sotto i colpi di bomber Cabral (33', 74') e Kasami (62'). In primavera il Qarabag, secondo nel girone a -3 dai renani (14 punti), dovrà passare dagli spareggi per sperare di accedere agli ottavi.

Alla fine è riuscita a chiudere in testa il Gruppo C la Roma di Mou, che ha battuto 3-2 il CSKA Sofia scavalcando in extremis il Bodo. Per i giallorossi a segno Abraham (doppietta) e Mayoral.

keystone-sda.ch / STF (GEORGIOS KEFALAS)