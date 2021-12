Piange il Milan, il Liverpool espugna San Siro

MILANO - Nonostante fosse già sicuro del primo posto il Liverpool non ha fatto sconti al Milan: la squadra di Klopp si è imposta a San Siro 2-1 affossando le speranze del team rossonero di acciuffare in extremis un posto fra le sedici meraviglie del calcio europeo, quelle che in primavera battaglieranno per il trofeo.

I padroni di casa non sono riusciti a controllare l'1-0 siglato da Tomori dopo 29'. I gol di Salah (36') e Origi (55') hanno infatti capovolto la contesa.

L'altra squadra qualificata del Gruppo B è l'Atletico Madrid, capace di andare a far la voce grossa sul campo del Porto, dove si è imposto 3-1 (gol ospiti firmati da Griezmann, Correa e De Paul). In virtù di quanto accaduto all'Estádio do Dragão i portoghesi si devono pertanto consolare con gli spareggi di Europa League, quelli con vista sugli ottavi della competizione.

Nel Gruppo D Real Madrid e Inter si giocavano al Bernabeu il primo posto, andato infine agli spagnoli grazie al 2-0 inflitto ai nerazzurri (reti di Kroos e Asensio). Nell'altra gara ininfluente lo Shakhtar di De Zerbi, già sicuro dell'ultimo posto, ha impattato 1-1 con lo Sheriff Tiraspol.

Nel Gruppo A (gare disputate alle 18.45) il PSG ha battuto 4-1 il Bruges in virtù delle doppiette di Mbappé e Messi, mentre il Lipsia è riuscito a centrare il terzo posto battendo il tranquillissimo Manchester City (già sicuro di chiudere in testa) per 2-1. Per i tedeschi sono andati a segno Szoboszlai e André Silva, ai quali ha "risposto" Mahrez.

Nel Gruppo C, infine, era già tutto definito con Ajax e Sporting già qualificate, Dortmund in Europa League e Besiktas fuori da tutto. Nell'ultimo turno gli olandesi hanno sconfitto i portoghesi 4-2, mentre i tedeschi hanno schiantato i turchi 5-0.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)