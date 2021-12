A San Siro il Milan si gioca tutto: serve una vittoria e...

MILANO - Tra oggi e domani la Champions League completerà la lista delle sedici meraviglie che, in primavera, battaglieranno per la conquista del magico trofeo. Alcune squadre, evidentemente, hanno già staccato il pass. Altre, invece, devono ancora sudare. È il caso del Milan che nel Gruppo B spera di acciuffare una qualificazione che, solo alcune settimane fa, sembrava utopia. La vittoria sull'Atletico Madrid ottenuta nell'ultimo turno ha però permesso ai rossoneri di regalarsi un'ulteriore possibilità, questa sera a San Siro contro il già qualificato Liverpool.

Attualmente la classifica recita così: Liverpool 15 punti, Porto 5, Milan e Atletico appaiate a 4. Innanzitutto Ibra e compagni dovranno giocoforza vincere contro il complesso di Klopp e sperare che il Porto non faccia altrettanto. In caso di successo e di contemporaneo pari nell'altro match, ecco che la squadra di Pioli staccherebbe il pass. Se invece la formazione di Simeone dovesse espugnare l'Estadio do Dragão, e sempre tenendo in considerazione i tre punti rossoneri, tutto dipenderebbe dalla differenza reti che attualmente dice -2 Milan e -3 Atletico (gli scontri diretti fra queste due squadre sono infatti in parità).

Negli altri tre gironi in campo questa sera le due squadre promosse per ciascun gruppo sono già note: City, PSG, Ajax, Sporting, Real Madrid e Inter.

Per lo Young Boys bisognerà invece attendere domani. I bernesi – attualmente ultimi a quattro punti – saranno impegnati all'Old Trafford in un match sulla carta proibitivo contro lo United di CR7. I gialloneri hanno ancora l'opportunità di staccare il pass per l'Europa League, anche se il compito si annuncia davvero arduo...

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)