Odense, che bella notizia: Eriksen è tornato in campo

ODENSE - Esattamente 173 giorni dopo quel drammatico Danimarca-Finlandia, match degli Europei durante il quale subì un arresto cardiaco, Christian Eriksen è tornato in campo.

Il centrocampista dell'Inter ha svolto un allenamento cardio-vascolare concluso con dei tiri in porta ad Odense, nel centro sportivo dell'OB, club della massima serie danese a cui è legato e in cui ha militato nelle giovanili dal 2005 al 2008, prima di passare all'Ajax.

Se il futuro del 29enne resta ovviamente incerto, la notizia di giornata non può che far felici gli appassionati e tutti coloro che, lo scorso 12 giugno, temerono il peggio per il centrocampista danese vedendo le terribili immagini in tv.

«Siamo davvero felici che Christian si tenga in forma in questi giorni sui nostri campi. Siamo rimasti in contatto con lui e siamo onorati della sua scelta», ha spiegato Michael Hemmingsen, ds dell'Odense BK.

Freshfocus/archivio