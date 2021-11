Roma cinica, il Torino si arrende

ROMA - Una prestazione importante, un bel gioco e tanto coraggio non sono bastati al Torino per uscire dall’Olimpico di Roma con qualche punto in tasca. Nel match valevole per la 14esima giornata di Serie A, i granata di mister Juric sono infatti stati beffati 1-0 dai giallorossi padroni di casa, magari non spettacolari ma bravi a costruire le loro fortune sul gol siglato da Abraham al 32’.

I tre punti conquistati hanno permesso alla truppa di José Mourinho di confermarsi al quinto posto della graduatoria, staccata di tre lunghezze dalla “zona Champions”. Alla settima sconfitta in campionato, il Torino si è invece fermato al 13esimo posto.

keystone-sda.ch (ETTORE FERRARI)