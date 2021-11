Il d.s. del Mönchengladbach: «Zakaria? Dobbiamo valutare»

MöNCHENGLADBACH - Il nazionale elvetico Denis Zakaria è finito nel mirino di Juventus e Roma, entrambe a caccia di un rinforzo a centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Per la società di Torino il nome dell'elvetico sarebbe in cima alla lista dei desideri. Ma com'è la situazione? Al giocatore del Borussia Mönchengladbach scadrà il contratto il prossimo 30 giugno ma - per non perderlo a zero - secondo quanto appreso da calciomercato.it il club tedesco potrebbe cederlo nella sessione invernale per una cifra fra i cinque e i sette milioni.

Sul rossocrociato ha parlato alla Bild il direttore sportivo Max Eberl: «Se lui o un altro giocatore ci esprimesse la volontà di lasciare il club saremmo stupidi a non affrontare la questione. Per Zakaria dovremo valutare se trattenerlo ci porti più vantaggi o meno nella seconda metà della stagione. Ad ogni modo prima della fine del campionato mi piacerebbe rinnovasse il contratto».

Sul 25enne ci sarebbero anche alcuni club inglesi e il PSG.

