Quattro giocatori non vaccinati non saranno ammessi nell'hotel del ritiro

AUGSBURG - Grane in vista in casa Bayern Monaco, dove quattro giocatori non vaccinati non saranno ammessi nell'hotel per il ritiro che precederà la gara di campionato in casa dell'Augsburg.

Si tratta di Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala ed Eric Maxim Choupo-Moting, che ora - insieme alla società - dovranno trovare una soluzione alternativa in vista del ritiro. Per i quattro, come riportato dal quotidiano "Bild", le porte resteranno chiuse in virtù delle restrizioni in vigore in Baviera, dove vige la cosiddetta regola "2G".

«Non faremo nessun tipo di eccezione, possono entrare solo persone vaccinate o guarite», ha confermato il proprietario dell'Hotel Maximilian ai media tedeschi.

keystone-sda.ch / STF (Matthias Schrader)