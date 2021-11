Solskjaer rischia, il Manchester United sogna Zidane

MANCHESTER - Incapace di offrire un bel gioco e, soprattutto, di raccogliere buoni risultati, il Manchester United sta vivendo una stagione assai difficile. Molto deludente, guardando alle aspettative (e alle spese) estive.

E cosa si fa quando i numeri sono negativi? Nel calcio la soluzione è (quasi) sempre la stessa: si cambia allenatore. La panchina di Solskjaer traballa infatti da un po’, pronta a rovesciarsi al prossimo scossone. All’Old Trafford, non è un segreto, da tempo stanno chiacchierando con i possibili sostituti del norvegese, pronti a subentrare velocemente per tentare di dare una scossa alla squadra. Stanno però anche guardando al prossimo anno, nel quale vorrebbero poter far partire un progetto nuovo. Con chi? In pole position c’è il tecnico del Leicester Brendan Rodgers, che convince a livello tecnico ma non entusiasma come uomo-immagine. Il sogno, per la dirigenza dello United, è invece uno e uno solo: Zinedine Zidane.

Il francese ha esperienza e carisma ma… non è convinto del palcoscenico. Manchester, la Premier… Lui punta forte sulla Nazionale ora guidata da Didier Deschamps. Per tentare di convincerlo, i Red Devils hanno così “mosso” Cristiano Ronaldo, che di Zizou è stato un giocatore ai tempi (vincenti) del Real Madrid. La mossa sembra disperata, certo, una telefonata di CR7 potrebbe in ogni caso non lasciare del tutto indifferente Zidane, ora in vacanza forzata ma comunque già più volte “espostosi” per un rientro in grande stile.

