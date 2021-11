Pari con il Porto, altra chance sprecata dal Milan

MILANO - Praticamente perfetto in Italia, in Europa il Milan ha fin qui raccolto solo delusioni. Anche nella quarta giornata del primo turno di Champions League i rossoneri hanno infatti mancato l'appuntamento con il successo, raccogliendo solo un 1-1 interno contro il Porto. Costretti a vincere per vedere aumentare le scarse - al momento in cui scriviamo, in attesa di Liverpool-Atletico Madrid - possibilità di accedere agli ottavi, gli uomini di Pioli hanno invece solo saputo rispondere (autorete di Mbemba) al vantaggio ospite di Luis Diaz, accontentandosi alla fine di un punto che li ha tenuti in coda al loro girone.

Serata positiva, invece, per il Real Madrid, che ha battuto - a fatica - 2-1 lo Shakhtar Donetsk. La doppietta di Benzema è valsa il terzo successo (su quattro incontri) per i Blancos, che hanno sensibilmente avvicinato il passaggio del turno.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)