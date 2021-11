Tevez-calcio: un rapporto che si è deteriorato...

BUENOS AIRES - Quando mancano le motivazioni manca tutto. Sono le sensazioni che sta provando Carlos Tevez, che a breve potrebbe annunciare l'addio al calcio. In estate l'ex attaccante della Juventus aveva deciso di lasciare il Boca Juniors, per interrogarsi e per cercare delle risposte.

Risposte che potrebbe aver trovato, come ha raccontato in un'intervista concessa a ESPN. «Se torno a giocare? Tutti i miei amici e la mia famiglia mi chiedono spesso questa cosa, ma non so da dove cominciare - le parole dell'argentino - Attualmente mi sto godendo quello che faccio ora. Vorrei qualcosa che attiri il mio interesse e mi motivi, ma in questo momento, ogni volta che guardo la Juventus, il Boca o un'altra squadra nella quale ho giocato, cerco dentro di me quel fuoco per motivarmi a giocare. Ma purtroppo non riesco a trovarlo. Oggi il calcio non mi manca».