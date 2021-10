«Olimpico aperto al 100% al pubblico per Italia-Svizzera»

ROMA - Non una sorpresa, bensì un'importante conferma e soprattutto una bella notizia in vista di un graduale ritorno alla normalità anche nel mondo dello sport italiano. Italia-Svizzera del 12 novembre, match fondamentale per le qualificazione ai Mondiali in Qatar, dovrebbe giocarsi all'Olimpico di Roma senza alcun limite di capienza.

«Credo possa essere l'occasione per testare una capienza del pubblico al 100%, così per poi aprire al resto delle competizioni», ha dichiarato all'Ansa Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, oggi a Norcia.

Vezzali ha sottolineato che «in questo momento la situazione è buona, le vaccinazioni stanno procedendo nei migliori dei modi e quindi mi auguro che l'Italia possa rimanere zona bianca». L'intenzione è quella di testare la riapertura completa di uno stadio in vista del prossimo passo, che vedrebbe la riapertura al 100% anche per il campionato e gli altri eventi.

Freshfocus/archivio