Denis Zakaria piace anche alla Juventus

ROMA - La Roma resta in forte pressing su Denis Zakaria. Il centrocampista rossocrociato del Borussia Mönchengladbach, grande obiettivo di mercato dei giallorossi, potrebbe fare le valigie e lasciare la Bundesliga già in gennaio, per permettere ai tedeschi di incassare almeno qualcosa dalla sua cessione (ormai scontata). Stando a "Tuttosport", per assicurarsi il 24enne, potrebbe bastare un piccolo indennizzo, magari in base a prestazioni e bonus.

Sebbene la Roma resti in pole dopo aver corteggiato Zakaria già in estate, la vera notizia di giornata è che la squadra di Mourinho deve guardarsi bene anche dalla concorrenza della Juve. Sull'elvetico, nel mirino di diversi grandi club (si è già parlato anche di Barcellona), sarebbe infatti piombata anche la Vecchia Signora, che deve rinforzare il suo centrocampo e valuta le possibili alternative ad Aurélien Tchouaméni (molto più costoso e valutato 60 milioni).

Per evitare aste e una potenziale beffa, la Roma deve insomma stringere i tempi e piazzare l'affondo decisivo.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)